Наместников: с первых минут третьего периода матча с канадцами не так пошло всё

Нападающий сборной России и «Тампа-Бэй Лайтнинг» Владислав Наместников вспомнил об упущенном преимуществе в матчах ЧМ-2017 с Канадой и Финляндией и высказался о непопадании команды НХЛ в плей-офф.

«С первых минут третьего периода матча с Канадой не так пошло всё. Пропустили быстрый гол, канадцы продолжали давить. Получилось, что мы не смогли перестроиться и получили такой результат. Канада всегда играет в таком стиле – душит соперника, бьётся до конца, не давая ни секунды передышки. В этот раз всё было так же. Мне кажется, мы проиграли, когда пропустили шайбу в начале третьего периода, не додержав полминуты меньшинства. Не случись этого гола, можно было дотерпеть до конца, несмотря ни на какое давление соперника.

Матч за бронзу с финнами? Такой ненужный гол «в раздевалку» во втором периоде нам забили… Два рикошета, два отскока… Очень обидно. Но ребята собрались и концовку встречи провели уверенно.

Почему «Тампа» не попала в плей-офф? Тяжело сказать. Состав тот же, но было много травм – возможно, это сказалось. В результате мы отстали от зоны плей-офф всего на два очка. Кучеров раскритиковал команду? Не хочу говорить на эту тему. Это дело Никиты. Комментировать это будет некорректно», — цитирует Наместникова газета «Известия».