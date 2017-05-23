Сиссонс: и мечтать не мог, чтобы сделать хет-трик в решающем матче

Нападающий «Нэшвилл Предаторз» Колтон Сиссонс поделился эмоциями от выхода своей команды в финал розыгрыша Кубка Стэнли. «Хищники» впервые в своей истории попали в финал плей-офф НХЛ.

«Ощущения отличные, врать не буду. Я и мечтать не мог о том, чтобы сделать хет-трик в решающем матче финала Западной конференции. Но я не могу не упомянуть и партнёров по команде. Мы вместе прошли сложный путь. Мы верили в успех, и вот мы где», — цитирует игрока американской команды официальный сайт Национальной хоккейной лиги.