Йози: у «Нэшвилла» есть шанс побороться за кубок Стэнли. Я самый счастливый

Защитник «Нэшвилла» Роман Йози прокомментировал выход своей команды в финал плей-офф Национальной хоккейной лиги. Команда в шести матчах одолела «Анахайм Дакс». «Нэшвилл», который выступает в НХЛ с 1998 года, впервые пробился в финал розыгрыша Кубка Стэнли.

«Сейчас мы очень счастливы, это прекрасно. Горжусь своей командой, мы работали очень усердно весь год. Сейчас у нас есть шанс побороться за Кубок Стэнли. Я самый счастливый», — передаёт слова игрока американской команды официальный сайт Национальной хоккейной лиги.