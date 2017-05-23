Ульф Самуэльссон может войти в тренерский штаб «Чикаго»

Ульф Самуэльссон может стать ассистентом главного тренера клуба Национальной хоккейной лиги «Чикаго Блэкхоукс». Об этом информирует Chicago Tribune.

Как сообщает издание, Самуэльссон является главным претендентом на позицию помощника Джоэля Кенневилля. В прошлом сезоне 53-летний тренер возглавлял фарм-клуб «Каролины Харрикейнз» в АХЛ. Вместе с «Шарлотт» в сезоне он достиг баланса 39-29-8. Также в своей карьере Самуэльссон работал ассистентом главного тренера в «Аризоне Койотс» и «Нью-Йорк Рейнджерс».