«Нефтехимик» обнародовал план предсезонной подготовки

Утверждён план предсезонной подготовки хоккейного клуба «Нефтехимик» к регулярному чемпионату КХЛ сезона-2017/18. Об этом информирует официальный сайт клуба.
План работы команды в межсезонье следующий:
3 июля — сбор команды в Нижнекамске
3-4 июля — медицинский осмотр команды
5-9 июля — сбор в Нижнекамске
10-24 июля — сбор в Финляндии
26 июля — 5 августа — сбор в Нижнекамске
28 июля — контрольный матч с «Ак Барсом» в Казани
6-11 августа — турнир Кубок президента Республики Казахстан
12-14 августа — сбор в Нижнекамске
15-18 августа — турнир Кубок Республики Башкортостан
19-20 августа — сбор в Нижнекамске.
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