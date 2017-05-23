Лавиолетт — 4-й тренер в истории НХЛ, который вывел 3 разные команды в финал

Главный тренер «Нэшвилл Предаторз» Питер Лавиолетт стал четвёртым тренером в истории, который вывел три разные команды в финал розыгрыша Кубка Стэнли. Об этом информирует официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



В сезоне-2005/06 Лавиолетт с «Каролина Харрикейнз» стали обладателями Кубка Стэнли. В финале сезона-2009/10 «Филадельфия Флайерз» под руководством Лавиолетта проиграла «Чикаго Блэкхоукс» (2-4 в серии).

В финальной серии Западной конференции «Нэшвилл» победил «Анахайм Дакс» (6:3, 4-2 в серии) и впервые в своей истории вышел в финал плей-офф.