Юдин: хочу, чтобы Знарок и дальше оставался, а Быков уже себя показал

Бывший защитник СКА и сборной России Александр Юдин выразил мнение насчёт возможных изменений в тренерском штабе сборной России.

«Конечно, я хочу, чтобы Знарок и дальше оставался. Быков уже себя показал. Сначала он выигрывал, а потом всё пошло хуже и хуже, до четвёртого места на ЧМ дошёл. Пока Знарок и команда работают шикарно. Четыре года, и всё время медали. Просто в некоторые моменты его заставляют того брать, этого брать. Тяжело работать главным тренером сборной, очень много советчиков вокруг.

Если бы тренера не трогали, как Тихонова и Тарасова, было бы хорошо. Очень хороший у нас тренерский штаб, не надо ничего менять. Чем больше поменяем, тем больше портить хоккей будем. Дайте нормально поработать! У них такой коллектив, они друг друга понимают, ребята всё выполняют, это здорово», — сказал Юдин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.