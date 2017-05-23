Гецлаф: очень больно осознавать, что «Анахайм» вылетел

Капитан «Анахайм Дакс» Райан Гецлаф прокомментировал поражение от «Нэшвилл Предаторз» (3:6) в шестом матче финальной серии Западной конференции (2-4) и вылет из розыгрыша Кубка Стэнли. Соперник калифорнийской команды впервые в своей истории вышел в финал розыгрыша Кубка Стэнли.

«Нэшвилл» обыграл «Анахайм» и стал первым финалистом Кубка Стэнли

«Самое ужасное чувство в хоккее, когда твой сезон закончился, но ты не держишь в руках кубок. Неважно, что сейчас происходит вокруг. Очень больно осознавать, что мы вылетели», – цитирует игрока официальный сайт Национальной хоккейной лиги.