Кожевников: вернуть Орлова и Кузнецова? Кто знает, может, их и вернут на год

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мыслями о вариантах усиления сборной России перед Олимпиадой 2018 года.

«Интересный вопрос. Может быть, кого-то вернут из НХЛ перед сезоном. Есть ещё вариант, по которому ребята, которые играют в СКА и ЦСКА, будут расти и прибавлять в мастерстве. На это есть надежда. С вратарями у нас всё нормально. Жалко, что у тех же сибирских ребят опыта нет, а так они талантливы. Вернуть Орлова и Кузнецова? Трудно об этом говорить, это их решение и дело федерации. Кто знает, может, их и вернут на год», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.