Ринне: есть шанс получить кубок Стэнли, «Предаторз» долго трудились для этого

Одна из главных сенсаций сезона. «Нэшвилл» — в финале Кубка Стэнли Победа в шестом матче серии с «Анахаймом» вывела команду Пекки Ринне в свой первый финал Кубка Стэнли.

Голкипер «Нэшвилл Предаторз» Пекка Ринне поделился эмоциями от выхода в финал розыгрыша Кубка Стэнли. Команда прошла в финал с восьмого места в Западной конференции. Это первый финал плей-офф Национальной хоккейной лиги в истории клуба, начинающей отсчёт с 1998 года.

«Нэшвилл» обыграл «Анахайм» и стал первым финалистом Кубка Стэнли

«Наша мечта осуществилась. Но это забавно. Когда это случилось, мы все ещё остались голодными до побед. У нас есть шанс получить кубок Стэнли. Мы долго трудились для этого», – цитирует вратаря официальный сайт Национальной хоккейной лиги.