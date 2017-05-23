Стольберг: «Оттава» знает, что может расстроить «Питтсбург»

Нападающий «Оттавы Сенаторз» Виктор Стольберг поделился ожиданиями от шестого матча финальной серии Восточной конференции с «Питтсбург Пингвинз» (2-3).

«Мы должны остаться в розыгрыше. Это очень сложно, когда ты так близок к финалу Кубка Стэнли. Но мы должны найти способ выиграть завтра. Это в наших силах.

Эта игра имеет большое значение. Мы должны выйти на лёд и отдать все свои силы. Мы знаем, что можем расстроить «Питтсбург», ведь уже обыгрывали их в этой серии. Мы всё ещё уверены в своих силах», – цитирует хоккеиста Ottawa Citizen.