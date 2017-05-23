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Депутаты собрали экстренное совещание по поводу исключения «Кузни» из КХЛ

23 мая 2017, вторник. 15:30. Хоккей

В Новокузнецке областные и местные депутаты собрали экстренное совещание по поводу исключения «Металлурга» из КХЛ. Внеочередная совместная сессия Совета народных депутатов Кемеровской области и Новокузнецкого городского совета народных депутатов состоялась 23 мая. Помимо депутатов и чиновников, в ней принял участие воспитанник клуба игрок НХЛ Сергей Бобровский. На заседание пригласили также представителей руководства КХЛ, но они проигнорировали приглашение. Сессию открыл глава Новокузнецка Сергей Кузнецов.

Бобровский: в Новокузнецке обязан быть хоккей уровня КХЛ

«В мой адрес поступили 1000 обращений от болельщиков, родителей юных хоккеистов, поклонников «Металлурга». Совершенно недавно в СМИ появилась информация о том, что «Металлург» может покинуть КХЛ. Я не стал дожидаться и направил в адрес руководителя КХЛ письмо, которое я опубликовал во «ВКонтакте» на своей странице. Также я пытался связаться с руководством лиги по телефону, но никто не отвечал. А теперь давайте представим, что же будет если не будет «Металлурга» в КХЛ. Наших игроков расхватают, исчезнет команда «Кузнецкие Медведи», угаснет одна из лучших в стране хоккейных школ», – сказал мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов.

Представитель хоккейного клуба «Металлург» сказал, что клуб к настоящему моменту выполнил все пункты регламента КХЛ. А генеральный спонсор ЕВРАЗ дал гарантийные обязательства лиге по финансированию клуба.

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КХЛ планирует со следующего сезона исключить «Югру» и «Кузню», но под критерии лиги попадают великие клубы вроде ЦСКА.

Поддержать клуб пришли представители болельщиков, родители юных хоккеистов и вратарь Сергей Бобровский. Все они выразили серьёзную озабоченность складывающейся ситуацией. Ведь если не будет основной команды, то мальчишкам не с кого будет брать пример. А значит, уже через несколько лет одна из лучших хоккейных школ России угаснет. Областные и новокузнецкие депутаты единогласно поставили задачу: оставить хоккейный клуб «Металлург» в КХЛ.

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Источник: Официальный сайт ХК "Металлург" (Новокузнецк) Сообщить об ошибке
Теги
ХК Металлург Нк Сергей Бобровский
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23 мая 2017, вторник
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