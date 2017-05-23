«Нэшвилл» стал первой командой, которая вышла в финал Кубка Стэнли с 16-го места

В финале Западной конференции «Нэшвилл Предаторз» победил «Анахайм Дакс» (6:3) и впервые в истории стал финалистом розыгрыша Кубка Стэнли. Команда выиграла серию плей-офф Национальной хоккейной лиги со счётом 4-2. Об этом сообщает официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

«Нэшвилл» обыграл «Анахайм» и стал первым финалистом Кубка Стэнли

«Нэшвилл» стал первым в истории Национальной хоккейной лиги клубом, вышедшим в финал турнира с 16-го места.

Одна из главных сенсаций сезона. «Нэшвилл» — в финале Кубка Стэнли Победа в шестом матче серии с «Анахаймом» вывела команду Пекки Ринне в свой первый финал Кубка Стэнли.

Соперником «Нэшвилла» станет победитель серии «Питтсбург Пингвинз» – «Оттава Сенаторз». После пяти матчей «Питтсбург» лидирует со счётом 3-2.