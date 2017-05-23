И. Воробьёв: Россия могла выиграть ЧМ-2017, немножко не хватило победного опыта

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьёв оценил выступление сборной России на ЧМ-2017. Российская команда завоевала бронзовые медали второй год подряд.

Треть от олимпийской Канады. Кому сборная России проиграла в полуфинале ЧМ? «Десятый состав без звёзд» — такие эпитеты выдают фанаты в адрес сборной Канады, обыгравшей россиян на ЧМ. Справедлива ли эта оценка?

«На чемпионате мира мы показывали очень интересный хоккей. Действительно, мы были близки к тому, чтобы выиграть этот турнир, но нам немножко не хватило победного опыта. Также порой ребята зарабатывали ненужные удаления. Здесь ведь одно дело — просто выходить и играть, а совсем другое дело — брать и выигрывать.

В составе было много ребят, довольно молодых, для которых это был первый подобный турнир в карьере. Для них было не просто отвечать перед всей страной за результат. Мы ведь сами знаете какой народ: либо любим, либо ненавидим. А так, парни большие молодцы, что справились с давлением и смогли завоевать бронзовые медали. В любом случае каждому игроку подобный опыт будет полезен», — цитирует Воробьёва «Спорт ФМ».