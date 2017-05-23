Буше: вратарь Андерсон – одна из главных причин хорошего сезона «Оттавы»

Главный тренер «Оттава Сенаторз» Ги Буше поддержал голкипера команды Крэйга Андерсона после поражения от «Питтсбург Пингвинз» (0:7) в финале Восточной конференции розыгрыша Кубка Стэнли. Канадская команда уступает в серии плей-офф со счётом 2-3. «Нэшвилл Предаторз» уже ждёт победителя пары в финале плей-офф НХЛ.

Одна из главных сенсаций сезона. «Нэшвилл» — в финале Кубка Стэнли Победа в шестом матче серии с «Анахаймом» вывела команду Пекки Ринне в свой первый финал Кубка Стэнли.

«В первых трёх матчах Андерсон был великолепен. В последних двух играх, думаю, мы действовали недостаточно здорово, чтобы победить. В воскресном матче я заменил его, чтобы сбить игровой темп, а затем вернул его на лёд, но такие матчи случаются.

Во вторник каждый игрок должен показать свой лучший хоккей: голкипер, защитники, нападающие. Андерсон – одна из главных причин того, что мы проводим хороший сезон. Он также является одной из причин, почему мы достаточно неплохо играем в плей-офф», – передаёт слова Буше Ottawa Citizen.