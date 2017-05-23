Смит: в шестом матче «Оттава» должна сыграть лучше ради Андерсона

Нападающий «Оттава Сенаторз» Зак Смит поделился ожиданиями от шестого матча финала Восточной конференции с «Питтсбург Пингвинз» (2-3) и отметил, что полевые игроки должны лучше помогать вратарю Крэйгу Андерсону, который был заменён в пятой игре после четырёх пропущенных шайб.

«Нельзя давать „Питтсбургу“ столько пространства в атаке, сколько мы дали в пятом матче. У них достаточно квалифицированных игроков, которые всегда готовы воспользоваться свободными зонами и довести дело до опаснейшего голевого момента. Форварды „Пингвинз“ обладают навыками отдавать тонкие передачи, так что нашей задачей будет не давать им спокойно принимать шайбу и поднимать голову. Также необходимо стараться проводить как можно больше времени в чужой зоне и нагружать вратаря соперника.

Крэйг не заслужил того, что произошло в пятой игре. Мы оставили его одного против форвардов «Питтсбурга». Он сражался за команду на протяжении всего сезона, а в плей-офф был ещё более неподражаем. Мы должны сыграть лучше ради Андерсона, а для этого нужна слаженная работа атакующей и оборонительной линий. Можете не сомневаться, что Крэйг получит от нас больше поддержки в шестой игре", — приводятся слова Смита на официальном сайте НХЛ.