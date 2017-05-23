Защитник Крис Ли покинет «Металлург» Мг

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьёв рассказал, как обстоят дела с комплектацией состава команды на следующий сезон, и сообщил, что защитник Крис Ли не вернётся в команду.

«Сейчас в «Металлурге» идёт обсуждение состава к новому сезону. Нас покидает определённая группа игроков. Хотя состав команды практически не менялся на протяжении последних пяти лет, вполне возможно, что именно сейчас пришло время обновить коллектив и сделать новый виток.

Если говорить персонально об игроках, то у нас идёт диалог с Данисом Зариповым и его агентом. Крис Ли команду однозначно покинет. Он выразил нам благодарность. Мы всё прекрасно понимаем. У него имеются некие проблемы с семьёй, из-за чего ему нужно играть либо за океаном, либо в Швейцарии», — цитирует Воробьёва «Спорт FM».

36-летний игрок ранее заявил, что хотел бы попробовать свои силы в НХЛ. На ЧМ-2017 года он в составе сборной Канады завоевал серебряные медали. Вместе с «Магниткой» дважды выигрывал Кубок Гагарина.