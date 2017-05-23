Владимир Путин поздравил сборную России с завоеванием бронзы ЧМ-2017

Президент России Владимир Путин поздравил российских хоккеистов с завоеванием бронзовых медалей чемпионата мира 2017 года.

«Поздравим наших хоккеистов с медалями чемпионата мира», — сказал Путин на заседании Совета при президенте по развитию физкультуры и спорта

Сборная России прошла предварительный этап мирового первенства, одержав шесть побед в семи встречах. В четвертьфинале всухую была обыграна команда Чехии. В полуфинале россияне потерпели поражение от канадцев, но в матче за третье место обыграли сборную Финляндии со счётом 5:3. Золотые медали завоевала сборная Швеции.