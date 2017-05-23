Третьяк: государственная подпрограмма развития хоккея ещё не принята

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк сообщил президенту России Владимиру Путину, что правительство ещё не приняло государственную подпрограмму развития хоккея. Поручение по утверждению подпрограммы развития хоккея с 2018 по 2020 год в рамках Федеральной целевой программы было подписано президентом РФ в середине мая 2016 года.

«Мы отстаём по развитию хоккея от ведущих стран — Канады, США, Финляндии. На прошлом совете (22 апреля в Казани. — При. „Чемпионата“) было ваше поручение, чтобы в ФЦП вошла подпрограмма хоккея. Но на сегодняшний день она не принята. Мы немного волнуемся.

Просьба дать ещё раз поручение, чтобы у нас была подпрограмма развития хоккея. Хоккей у нас очень популярен. Мы должны дать возможность ребятам заниматься хоккеем", — цитирует Третьяка ТАСС.