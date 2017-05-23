Нападающий «Анахайма» Сёренсен вернулся в Шведскую лигу

Нападающий «Анахайм Дакс» Ник Сёренсен вернулся в Шведскую лигу и подписал двухлетний контракт с «Линчёпингом». Об этом сообщается на официальном сайте клуба.
22-летний Сёренсен провёл дебютный сезон в НХЛ, однако сыграл лишь в пяти матчах, после чего был отправлен в фарм-клуб. В 48 играх АХЛ набрал 22 (11+11) балла за результативность. Его контракт с «Анахаймом» истекает 1 июля.
На международном уровне форвард выступал за сборную Швеции на молодёжных чемпионатах мира в 2013 и 2014 годах, оба раза завоевав серебряные медали.
Одна из главных сенсаций сезона. «Нэшвилл» — в финале Кубка Стэнли
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