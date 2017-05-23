Игроки «Питтсбурга» Хёрнквист и Шульц не сыграют в шестом матче с «Оттавой»

Нападающие «Питтсбург Пингвинз» Патрик Хёрнквист и Том Кюнхакль, а также защитник Чад Руведел и Джастин Шульц не сыграют в шестом матче финала Восточной конференции с «Оттавой Сенаторз». Об этом сообщил главный тренер команды Майк Салливан.

«Хёрнквист, Кюнхакль и Руведел остались в Питтсбурге и восстанавливаются после травм. Шульц с нами в Оттаве, но сегодня он не сыграет», — цитирует Салливана пресс-служба клуба.

Кюнхакль пропустил все матчи серии, Хёрнквист принял участие в одной игре, Шульц — в двух, Руведел — в четырёх. «Питтсбург» ведёт в серии со счётом 3-2 и может оформить путёвку в финал Кубка Стэнли в шестом матче, который состоится в Оттаве.