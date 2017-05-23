Лавиолетт: выход в финал — ещё не всё, «Нэшвилл» понимает, чего хочет достичь

Главный тренер «Нэшвилл Предаторз» Питер Лавиолетт прокомментировал победу в третьем раунде с «Анахайм Дакс» (4-2) и выход в финал Кубка Стэнли.

«Наши ребята осознают, что это ещё не всё. Они понимают, чего мы хотим достичь. И когда время придёт, мы будем готовы.

Я выводил три разные команды в финал? Наверное, это значит, что меня часто увольняли. Мне повезло, что я тут работаю, что генеральный менеджер Дэвид Пойл назначил меня на эту должность. О подобных вещах я не задумываюсь, только о работе", — цитирует Лавиолетта NBC Sports.