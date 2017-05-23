Болельщик «Нэшвилла» бросил на лёд сома в решающем матче серии с «Анахаймом»

Один из болельщиков «Нэшвилла», игрок в американский футбол команды «Теннесси» Тэйлор Льюан во время решающего матча финала Западной конференции с «Анахайм Дакс» бросил на лёд арены сома. Это случилось после того, как нападающий Колтон Сиссонс оформил хет-трик. Его гол в итоге стал победным, а встреча завершилась со счётом 6:3. «Хищники» впервые в истории вышли в финал Кубка Стэнли.

Традиция бросать на лёд сомов появилась в Нэшвилле в 2003 году, когда команда впервые пробилась в плей-офф. Вероятно, болельщики команды взяли в пример «Детройт Ред Уинз», фанаты которого в играх на вылет бросают на лёд осьминогов.

Одна из главных сенсаций сезона. «Нэшвилл» — в финале Кубка Стэнли Победа в шестом матче серии с «Анахаймом» вывела команду Пекки Ринне в свой первый финал Кубка Стэнли.

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