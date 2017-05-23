«Сан-Хосе» подписал контракты с нападающим Сандбергом и защитником Шимеком

«Сан-Хосе Шаркс» заключил двухлетний контракт с нападающим Филипом Сандбергом и однолетнее соглашение с защитником Радимом Шимеком. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

22-летний шведский форвард провёл сезон-2016/17 в Шведской лиге, выступая за «ХВ71» и в 52 матчах регулярного чемпионата набрал 25 (8+17) баллов за результативность при показателе полезности "+17". В плей-офф стал лучшим бомбардиром команды, набрав 14 (6+8) очков, и помог ей завоевать чемпионство. Сандберг является серебряным призёром молодёжных чемпионатов мира (2013, 2014) в составе сборной Швеции.

24-летний Шимек выступал за «Били Тигржи» в Чешской лиге и набрал 24 (11+13) очка в 42 матчах при показателе полезности "+18". Играл за сборную Чехии на последних двух чемпионатах мира (2016, 2017).