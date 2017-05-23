Бернье: ощущение, что все моменты, которые были у «Нэшвилла», достигли цели

Вратарь «Анахайм Дакс» Джонатан Бернье прокомментировал поражение от «Нэшвилл Предаторз» в финале Западной конференции. В шестом матче голкипер парировал 75% бросков, его команда проиграла со счётом 3:6 (2-4 в серии). Основной вратарь Джон Гибсон не смог сыграть в матче из-за травмы.

«В конечном счёте я должен был делать эти сейвы, но не сделал их. Мы отчаянно боролись. Но такое ощущение, что все моменты, которые у них были, достигли цели», — приводятся слова Бернье на официальном сайте НХЛ.