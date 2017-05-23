Вратарь Денис Костин продлил контракт с «Авангардом» на два года

Вратарь Денис Костин, будучи ограниченно свободным агентом, принял квалификационное предложение «Авангарда» и заключил с клубом двусторонний контракт на два года. Об этом сообщается на официальном сайте КХЛ.
21-летний Костин является воспитанником омского хоккея, в КХЛ дебютировал в сезоне-2013/14. В прошедшем регулярном чемпионате провёл два матча, в которых одержал одну победу с процентом отражённых бросков 90,3 и коэффициентом надёжности 2,84. Всего в КХЛ провёл 53 матча, отразив 91,4% бросков и пропуская в среднем 2,17 шайбы за игру.
ЦСКА не назначил тренера. События КХЛ, которые вы могли пропустить из-за ЧМ
Варнаков перешёл в московское «Динамо», Астана примет Матч звёзд, а СКА будет строить новую арену. Какие события КХЛ затмил ЧМ-2017?