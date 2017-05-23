Форвард Александр Щербина заключил пробный контракт с «Северсталью»

«Северсталь» заключила пробный контракт с нападающим Александром Щербиной, ранее у него завершилось соглашение с «Соколом» (ВХЛ). Об этом сообщается на официальном сайте КХЛ.

28-летний Щербина в КХЛ выступал за ХК «Сочи», «Витязь» и СКА. На его счету 111 матчей в регулярных чемпионатах и плей-офф, в которых он набрал 16 (6+10) результативных баллов.

Прошедший сезон форвард выступал в Высшей хоккейной лиге за «Динамо» СПб и «Сокол», провёл в общей сложности 50 матчей, в которых отметился 23 (13+10) очками.