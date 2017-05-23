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Форвард Александр Щербина заключил пробный контракт с «Северсталью»

23 мая 2017, вторник. 23:41. Хоккей

«Северсталь» заключила пробный контракт с нападающим Александром Щербиной, ранее у него завершилось соглашение с «Соколом» (ВХЛ). Об этом сообщается на официальном сайте КХЛ.

28-летний Щербина в КХЛ выступал за ХК «Сочи», «Витязь» и СКА. На его счету 111 матчей в регулярных чемпионатах и плей-офф, в которых он набрал 16 (6+10) результативных баллов.

Прошедший сезон форвард выступал в Высшей хоккейной лиге за «Динамо» СПб и «Сокол», провёл в общей сложности 50 матчей, в которых отметился 23 (13+10) очками.

Источник: Официальный сайт КХЛ Сообщить об ошибке
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ХК Северсталь
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