«Коламбус» подписал шведского нападающего Кевина Стенлунда

«Коламбус Блю Джекетс» объявил о заключении контракта новичка с центрфорвардом Кевином Стенлундом. Соглашение с хоккеистом рассчитано на три года.

20-летний нападающий в прошедшем сезоне выступал в Шведской лиге и стал чемпионом в составе «ХВ71». В 48 играх регулярного чемпионата он отметился 20 (13+7) очками при показателе полезности "+9", а в плей-офф забросил четыре шайбы и сделал шесть передачи в 16 играх. Стенлунд был выбран «Коламбусом» на драфте 2015 года во втором раунде под общим 58-м номером.