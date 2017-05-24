«Автомобилист» подписал двусторонние контракты с Лукошкиным и Кукурудзой

Хоккейный клуб «Автомобилист» заключил соглашения с защитником Павлом Лукошкиным и голкипером Максимом Кукурудзой. Об этом информирует официальный сайт Континентальной хоккейной лиги. Соглашения между хоккеистами и уральской командой носят двусторонний характер.

21-летний ограниченно свободный агент Лукошкин принял квалификационное предложение екатеринбуржцев и подписал контракт на два года.

21-летний Кукурудза приехал в «Автомобилист» на один год после завершения контракта с ХК «Чебоксары» (ВХЛ).