«Автомобилист» подписал двусторонние контракты с Лукошкиным и Кукурудзой

Хоккейный клуб «Автомобилист» заключил соглашения с защитником Павлом Лукошкиным и голкипером Максимом Кукурудзой. Об этом информирует официальный сайт Континентальной хоккейной лиги. Соглашения между хоккеистами и уральской командой носят двусторонний характер.
21-летний ограниченно свободный агент Лукошкин принял квалификационное предложение екатеринбуржцев и подписал контракт на два года.
21-летний Кукурудза приехал в «Автомобилист» на один год после завершения контракта с ХК «Чебоксары» (ВХЛ).
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