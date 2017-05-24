Карлссон делит с Хитли 4-е место по очкам в истории «Оттавы»

Капитан «Оттавы Сенаторз» Эрик Карлссон в шестом матче финальной серии плей-офф Восточной конференции с «Питтсбург Пингвинз» (2:1, 3-3 в серии) сделал голевую передачу.

Шведский защитник набрал своё 35-е (6+29) очко в розыгрышах Кубка Стэнли и вышел на четвёртое место в истории «Сенаторз», сравнявшись с Дэни Хитли. Лидирует по этому показателю Даниэль Альфредссон – 100 очков. На 2-м месте – Джейсон Спецца (52), на 3-м – Уэйд Редден (45).

В 18 матчах текущего плей-офф на счету Карлссона 16 (2+14) очков.