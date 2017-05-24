Мюррей: залогом успеха «Оттавы» стал вратарь, «Питтсбург» играл так, как нужно

Голкипер «Питтсбург Пингвинз» Мэтт Мюррей прокомментировал поражение от «Оттавы Сенаторз» (1:2) в шестом матче финальной серии Восточной конференции (3-3).

«Я думаю, что мы играли так, как нужно было, чтобы добиться успеха. Причиной того, что они выиграли, стал Андерсон. Он сыграл просто здорово.

Гол Хоффмана? Я не первый, кто снимет перед ним шляпу. У него хороший бросок, один из лучших в лиге. Я старался действовать агрессивно, знал, что он не будет пасовать. Но он сделал всё хорошо, выбрал нужный момент, когда мне перекрыли обзор, так что я не сумел справиться», – цитирует игрока официальный сайт НХЛ.