В 6-м матче серии гол «Питтсбурга» отменили после видеопросмотра

В шестом матче финальной серии Восточной конференции розыгрыша Кубка Стэнли между «Оттавой Сенаторз» и «Питтсбург Пингвинз» (2:1) не был засчитан гол защитника «пингвинов» Тревора Дэйли. Счёт в серии плей-офф Национальной хоккейной лиги равный: 3-3. Эпизод произошёл во втором периоде матча при счёте 0:0. «Оттава» взяла тренерский видеопросмотр момента, и судьи установили, что имела место атака вратаря.

«Тут уже ничего не поделаешь. Я не думаю, что толкнул его. Но решение не за мной», – сказал Дэйли.

Видео эпизода доступно на официальном канале sportsnet в YouTube