Андерсон: я просто старался концентрироваться на каждом моменте

Голкипер «Оттава Сенаторз» Крэйг Андерсон прокомментировал победу в шестом матче финальной серии Восточной конференции Кубка Стэнли с «Питтсбург Пингвинз» (2:1, 3-3).

Гол Малкина не спас «Питтсбург» от поражения в 6-м матче серии с «Оттавой»

«Прошлый разгромно проигранный матч уже стёрся из моей головы. Прошлое изменить нельзя. Как только тот матч закончился, я тут же стал думать о будущем и готовиться к следующей игре. Что касается сегодняшней игры, то я просто старался концентрироваться на каждом моменте, продвигаться вперед маленькими шажками. Если уделять основное внимание деталям, то и целая картина сложится сама собой», – цитирует игрока официальный сайт НХЛ.