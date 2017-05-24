Андерсон повторил рекорд «Оттавы» по победам среди вратарей

Голкипер «Оттавы Сенаторз» Крэйг Андерсон в шестом матче плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги с «Питтсбург Пингвинз» (2:1, 3-3 в серии) отразил 45 бросков из 46 и был признан третьей звездой матча.

Американский вратарь одержал свою 21-ю победу в розыгрышах Кубка Стэнли в составе «Сенаторз» и вышел на первое место в истории клуба, сравнявшись с Патриком Лалимом.

В настоящее время победителя пары уже ждёт «Нэшвилл Предаторз», вышедший в финал плей-офф НХЛ впервые в своей истории.