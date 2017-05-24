Кросби: «Питтсбург» заслуживал большего в шестом матче серии с «Оттавой»

Капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби подвёл итоги шестого матча финала Восточной конференции с «Оттавой Сенаторз» (1:2, 3-3 в серии).

В 6-м матче серии гол «Питтсбурга» отменили после видеопросмотра

«Мы провели хороший матч. Но так иногда случается в плей-офф. Мы неплохо поработали и, наверное, заслуживали большего. В таких матчах очень важны спецбригады. Мы всегда говорим об этом. У нас сегодня были шансы, но мы ими не воспользовались. А вот они получили супервозможность, которую реализовали. Иногда главное не то, как именно ты играешь, а то, способен ли ты забросить шайбу в нужный момент. Думаю, это тот компонент, в котором нам нужно немножко подтянуть игру, хотя до этого в сериях было неплохо», — цитирует игрока официальный сайт НХЛ.