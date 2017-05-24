Карлссон вышел на 3-е место в истории «Оттавы» по голевым пасам в одном плей-офф

Капитан «Оттавы Сенаторз» Эрик Карлссон в шестом матче финальной серии плей-офф Восточной конференции с «Питтсбург Пингвинз» (2:1) сделал голевую передачу. Счёт в серии плей-офф НХЛ равный: 3-3.

Это 14-й результативный пас шведского защитника в текущем плей-офф, и он вышел на 3-е место в истории «Сенаторз». Лидируют по этому показателю Дэни Хитли и Джейсон Спецца, которые в сезоне-2007 отдали по 15 голевых передач.

Всего в 18 матчах текущего плей-офф на счету Карлссона 16 (2+14) баллов за результативность.