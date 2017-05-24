«Торонто» дал «Колорадо» разрешение на переговоры с ассистентом генменеджера

«Торонто Мэйпл Лифс» дал «Колорадо Эвеланш» разрешение на переговоры с ассистентом генерального менеджера Кайлом Дубасом. Об этом сообщает журналист Sportsnet Эллиотт Фридман. 31-летний менеджер работает в структуре канадского клуба Национальной хоккейной лиги с 2014 года.

Генеральным менеджером «Колорадо» в настоящее время является Джо Сакик. Недавно стало известно, что клуб уволил трёх членов тренерского штаба, но оставил в должности главного тренера Джареда Беднара. Команда заняла последнее место в своей конференции.