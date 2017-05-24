Черри: Уотсон вышел из ниоткуда и стал силой для «Нэшвилла»

Хоккейный эксперт Дон Черри оценил игру форварда «Нэшвилл Предаторз» Остина Уотсона в текущем розыгрыше Кубка Стэнли. Команда вышла в финал плей-офф Национальной хоккейной лиги впервые в своей истории и ждёт победителя пары «Питтсбург Пингвинз» — «Оттава Сенаторз».

«Уотсон – это сила. Он играет жёстко и забил 4 гола в 16 играх. Этот парень вышел из ниоткуда. Когда он играл в юниорской лиге, я говорил, что он может попасть в НХЛ. Это жёсткий парень. Он хитует и всегда готов к борьбе», – отметил Черри.