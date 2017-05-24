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Более 2 млн шведов смотрели трансляцию финального матча ЧМ-2017

24 мая 2017, среда. 12:22. Хоккей

Трансляцию финального матча ЧМ-2017 между сборными Канады и Швеции (1:2 Б) на шведском канале TV4 посмотрели более 2 млн шведов, сообщает эксперт Гуннар Свенссон в своём «твиттере».

Для Швеции эта победа стала 10-й на чемпионатах мира за всю историю. Численность населения Швеции – чуть более 10 млн человек.

Сборная России второй год подряд завоевала бронзовые медали. При этом команда Олега Знарка каждый год из четырёх сезонов тренера завоёвывала медали чемпионатов мира — по одному разу серебряные и золотые и дважды бронзовые.

Команда будущего без будущего. Кого наиграл Знарок для Олимпиады?
На чемпионате мира сборная России была одной из самых молодых команд турнира, но не смогла наиграть состав на Олимпиаду.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Швеции — Хоккей ЧМ-2017
Новости. Хоккей
24 мая 2017, среда
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