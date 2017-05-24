Более 2 млн шведов смотрели трансляцию финального матча ЧМ-2017

Трансляцию финального матча ЧМ-2017 между сборными Канады и Швеции (1:2 Б) на шведском канале TV4 посмотрели более 2 млн шведов, сообщает эксперт Гуннар Свенссон в своём «твиттере».

Для Швеции эта победа стала 10-й на чемпионатах мира за всю историю. Численность населения Швеции – чуть более 10 млн человек.

Сборная России второй год подряд завоевала бронзовые медали. При этом команда Олега Знарка каждый год из четырёх сезонов тренера завоёвывала медали чемпионатов мира — по одному разу серебряные и золотые и дважды бронзовые.