Патрик Торесен проведёт следующий сезон в норвежской команде «Сторхамар»

Нападающий Патрик Торесен возвращается на родину в Норвегию. Следующий сезон форвард проведёт в команде «Сторхамар».

Сезон-2016/17 Торесен провёл в швейцарской лиге — в команде «Цюрих Лайонз». На счету нападающего 18 заброшенных шайб и 27 голевых передач в 50 матчах при показателе полезности «+30». В плей-офф на счету норвежского хоккеиста 4 (1+3) очка в четырёх матчах.

Торесен выступал в Континентальной хоккейной лиге за «Салават Юлаев» и СКА. На счету игрока 390 матчей, 364 очка и два Кубка Гагарина.