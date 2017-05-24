Лундквист: стоять рядом с братом вместе с кубком — этим больше всего горжусь

Вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» и сборной Швеции Хенрик Лундквист прокомментировал победу на чемпионате мира. Он сыграл вместе со своим братом Джоэлем за сборную Швеции впервые за 12 лет.

«Вернулся в Нью-Йорк с новыми воспоминаниями и золотой медалью! Стоять рядом с моим братом на льду вместе с кубком – это из один из моментов, которыми я больше всего горжусь. Это действительно вернуло меня на 25 лет назад. Все это время мы провели на одном пути, чтобы выигрывать золотые медали для нашей страны», – написал Лундквист в своём «инстаграме».