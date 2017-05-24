Есмантович: Никитину по силам в ближайшее время выиграть с ЦСКА Кубок Гагарина

Президент ЦСКА Игорь Есмантович объяснил, почему Игорь Никитин стал главным тренером команды. Тренер был помощником отправленного в отставку Дмитрия Квартальнова.

Игорь Никитин назначен главным тренером ЦСКА

«Из всех кандидатов выбор пал на Игоря Валерьевича, потому что он работает в клубе уже три года и лучше других знает костяк игроков нашей команды. Кроме того, у него есть опыт работы с национальной сборной. Это наш, российский специалист, и мы считаем, что ему по силам в ближайшее время справиться с основной задачей, поставленной перед ЦСКА, – выиграть Кубок Гагарина. Скоро будет сформирован тренерский штаб, который в соответствии с регламентом приступит к предсезонной подготовке», – дал комментарий Есмантович.