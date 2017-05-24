«Слован» продлил контракты с форвардом Глинкой и защитником Бачиком

«Слован» на своём официальном сайте объявил о подписании новых контрактов с двумя игроками. Речь идёт о форварде Михале Глинке и защитнике Патрике Бачике.

Глинка проведёт свой второй сезон в словацкой команде. 23-летний форвард сумел закрепиться в основе. В 43 матчах он набрал 11 очков, а также стал лучшим в клубе по показателю «плюс-минус». Новый контракт с игроком будет действовать до 30 апреля 2018 года.

Бачик проведёт в составе команды два ближайших сезона. Свои первые два матча в КХЛ он провёл в сезоне-2015/16. В сезоне-2016/17 на его счету 45 матчей за «Слован», в которых он набрал три очка. Кроме этого, Бачик выступал в составе сборной Словакии на юниорском и молодёжном чемпионатах мира.