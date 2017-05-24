За чешского защитника Рутту ведут борьбу «Чикаго», «Эдмонтон» и «Калгари»

Клуб Национальной хоккейной лиги «Чикаго Блэкхоукс» является претендентом на подписание контракта с защитником сборной Чехии Яном Руттой. Ожидается, что игрок примет решение к концу недели. Его агент отказался от комментариев.

За Рутту также ведут борьбу «Эдмонтон Ойлерз» и «Калгари Флэймз». Последние 5 сезонов 26-летний защитник провёл на родине в команде «хомутов». В 46 матчах минувшего чемпионата Чехии Рутта набрал 32 (8+24) очка, в 17 матчах плей-офф на его счету 13 (2+11) баллов за результативность.