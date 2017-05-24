«Оттава» ещё ни разу не выигрывала 7-й матч серии плей-офф — 5 поражений из 5

«Оттава Сенаторз» никогда не выигрывал седьмой матч серии в розыгрыше Кубка Стэнли.

Команда проведёт седьмой матч финальной серии Восточной конференции Национальной хоккейной лиги с действующим обладателем Кубка Стэнли «Питтсбург Пингвинз». Ранее «Оттава» проиграла пять седьмых матчей плей-офф из пяти.

Канадская команда в 2007 году дошла до финала розыгрыша Кубка Стэнли, где уступила «Анахайм Дакс».

Сказки Андерсона. Вратарь остановил Малкина и подарил «Оттаве» шанс Голкипер «Оттавы» Крэйг Андерсон выдал лучший матч в сезоне и добился права на седьмую игру в серии с «Пингвинз».

Победителя пары уже ждёт «Нэшвилл Предаторз», вышедший в финал плей-офф Национальной хоккейной лиги впервые в своей истории.