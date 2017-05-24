«Оттава» — «Питтсбург»: Хоффман облил Кросби водой

Капитан действующего обладателя Кубка Стэнли «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби в ходе шестого матча финальной серии Восточной конференции Национальной хоккейной лиги подвергался провокациям со стороны игроков «Оттавы Сенаторз». Американская команда проиграла матч со счётом 1:2, командам предстоит провести решающий, седьмой матч серии.

Сказки Андерсона. Вратарь остановил Малкина и подарил «Оттаве» шанс Голкипер «Оттавы» Крэйг Андерсон выдал лучший матч в сезоне и добился права на седьмую игру в серии с «Пингвинз».

Всё началось с ударом локтем от Марка Стоуна. Игроки канадской команды также применяли тактику мелкого фола. В одном из эпизодов матча форвард «Сенаторз» Майк Хоффман облил Кросби водой.

Также видео инцидента доступно в «твиттере»