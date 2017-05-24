Путь сборной Швеции к золотым медалям ЧМ-2017

Международная федерация хоккея представила видео о пути сборной Швеции к золотым медалям ЧМ-2017. В финале турнира шведская национальная команда победила национальную сборную Канады.

Самолёты BBC, Королевский дворец и тысячи фанатов. Встреча чемпионов мира Сборная России вернулась домой, шведам устроили невероятный приём, а в КХЛ состоялось несколько интересных трансферов — в итогах дня.

Сборная России на групповом этапе потеряла четыре очка: одно в матче со шведами и три в игре с американцами. Российская команда переиграла также немцев, датчан, итальянцев, словаков и латвийцев. Команда Олега Знарка второй год подряд завоевала бронзовые медали.

Обидно, но не стыдно. Почему эта сборная – лучшая команда Знарка Сборная России завоевала бронзовые медали чемпионата мира, показав лучший хоккей в эпоху Знарка без Овечкина и других звёзд.

Также видео о пути сборной Швеции к чемпионству доступно на «Чемпионате»