Выбери лучшего спортсмена недели вместе со «Спорт FM»

Каждый понедельник в рамках программы Top Sport ведущие радиостанции «Спорт FM» выбирают лучшего спортсмена прошедшей недели. На минувшей неделе в голосовании приняли участие более тысячи слушателей «Спорт FM» и выбрали лучшего спортсмена!

Более 1600 слушателей участвовали в голосовании за спортсмена прошедшей недели вместе со «Спорт ФМ». Безоговорочным лидером голосования стал Андрей Василевский (61,5%), который попал в номинацию, отличившись на чемпионате мира по хоккею (Василевский стал лучшим голкипером турнира). Второе место в голосовании среди слушателей досталось Сергею Игнашевичу (18,7%), который отличился голом в матче ЦСКА — «Анжи», несмотря на перелом плюсневой кости. Третью строчку рейтинга лучших спортсменов прошлой неделе заняла скип сборной России по кёрлингу Анна Сидорова (9,5%), сумевшая выиграть самый северный турнир среди женщин Arctic Cup. При этом россиянки обыграли действующих олимпийских чемпионок — Канаду. На четвёртом месте расположился стрелок Сергей Каменский (5,7%), установивший мировой рекорд в стрельбе с 10 метров из пневматической винтовки и завоевавший золото этапа Кубка мира в Мюнхене. Пятёрку лучших замкнул Курбан Магомедов (4,5%), принёсший сборной России по боевому самбо золото чемпионата Европы, впервые с 2012 года пробившись в основной состав национальной команды.

Очередные выборы лучшего спортсмена недели пройдут в эфире «Спорт FM» 29 мая, начиная с 20:00 мск.