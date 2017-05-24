Карлссон: у «Оттавы» остался последний шанс добиться чего-то великого

Капитан «Оттавы Сенаторз» Эрик Карлссон поделился ожиданиями от седьмого матча финальной серии Восточной конференции Кубка Стэнли с «Питтсбург Пингвинз» (3-3). Канадская команда пока ни разу в своей истории не выигрывала седьмые матчи серий плей-офф Национальной хоккейной лиги. Победителя пары уже ждёт в финале «Нэшвилл Предаторз».

Жёлтая чума. Как «Нэшвилл» вышел в финал Кубка Стэнли Команда, занявшая последнюю, 16-ю, строчку из всех участников плей-офф вышла в финал Кубка Стэнли. Как это стало возможно?

«Пока ничего не сделано. Нам предстоит долгий путь. У «Оттавы» остался последний шанс добиться чего-то великого», – передаёт слова игрока официальный сайт Национальной хоккейной лиги.