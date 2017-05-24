Быков признался, что не хочет бросать камни в огород коллеги и друга Знарка

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков оценил результат команды РФ на ЧМ-2017. Россияне проиграли сборной Канады в полуфинале (2:4) и выиграли у финнов в матче за третье место (5:3).

«Матч с Канадой? Злость. Несогласие. Неудовлетворение. Думаю, это чувствовали в тот момент наши хоккеисты. Но я не хотел бы сейчас проводить анализ матча, потому что это будет критикой тренерского штаба. А я не хочу бросать камни в огород моего коллеги и друга Олега Знарка.

Но замечу, что любой матч с Канадой – это война. Вторая мировая война. И побеждать их надо на эмоциях, на вдохновении. Вот мы с Игорем Захаркиным в Ванкувере не смогли настроить команду так, чтобы парни были готовы рвануть чеку и броситься с гранатой под танк. В этом была наша главная ошибка. Поймать и удержать нужный настрой на весь матч с Канадой – это большое дело!

А вообще, у нас в составе много молодых ребят, и они получили бесценный опыт, который нужно проанализировать вместе и персонально. Для того, чтобы расти дальше. И я так рос – через победы и поражения. Иногда ты благодарен судьбе за то, что тебе по носу дали и ты смог вырасти. У нас сейчас превосходная молодёжь – это поколение, которое Олег пригласил в сборную. Это классные ребята. Играли в целом так, что я радовался. Не надо посыпать голову пеплом, стонать и кричать. Во всём нужен анализ и разбор, чтобы двигаться дальше. Давайте будем конструктивными», – цитирует Быкова «Советский спорт».